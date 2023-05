La deuxième édition du salon de l’animal se déroulera le 21 mai au Val Saint-Lambert à Seraing

Gratuit et entièrement dédié aux animaux, à leur bien-être et leurs besoins, il se déroulera le dimanche 21 mai prochain au Val Saint Lambert de Seraing (dortoir des moines). Une journée spéciale durant laquelle il sera possible d’en apprendre davantage auprès de professionnels et/ou bénévoles du milieu animalier – médecins et associations confondus.

De 11h00 à 18h00, tout qui le souhaite pourra prendre part aux activités proposées sur place par les partenaires présents : brigade canine de la police de Seraing/Neupré, SRPA, Animal sans toi… t, Mustela, Natagora, SEA, CREAVES, Entrevues, le club canin boncellois, Poils et Moustaches, le Syndicat d’Initiative de Seraing, l’Assiette des 4 pattes, Pil Poils et encore bien d’autres.

À noter qu’il sera également possible de se faire photographier avec son animal de compagnie par un photographe professionnel et qu’une marche santé autour du Château et des bois du Val Saint Lambert, organisée par le Syndicat d’Initiative de Seraing et au départ des bureaux de celui-ci, sera mise en place. Un parcours de 3 et 7 km à réaliser avec son animal de compagnie qui débutera à 11h00.