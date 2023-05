Une fête du vélo pour inaugurer la nouvelle piste d’apprentissage à Comines

Nouvelle vie pour le terrain, en bord de Lys, rue des Bateliers. Exit le skatepark, démonté en 2017, et reconstruit au niveau de la Blanche-Bannière dans le cadre d’une aire de jeux plus vaste. Désormais, des peintures blanches et bleues au sol matérialisent la nouvelle piste d’apprentissage de sécurité routière.

A l’occasion de l’inauguration de cette piste d’apprentissage, un beau programme a été concocté par le conseil municipal des jeunes et la ville pour cette fête du vélo. Pour « cette journée qui roule », de nombreuses animations seront proposées, de la sensibilisation au « savoir rouler à vélo » et au code de la route, à une épreuve de vélo « très chargé », des démonstrations animées par la police municipale, des conseils de réparation en vélo et un circuit de kart à pédales.