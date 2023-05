Le bourgmestre Benoît Cerexhe dénonce le passage pour piétons arc-en-ciel imposé par la Région au rond-point Montgomery: «C’est un scandale»

« C’est avec stupeur que j’ai découvert qu’un passage pour piétons aux couleurs arc-en-ciel a été peint sur ma commune, au rond-point Montgomery, cette nuit », tempête Benoît Cerexhe (Les Engagés). Pour rappel, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre avait déjà annoncé lors d’une interpellation au conseil communal de janvier qu’il ne voulait pas de passages pour piétons arc-en-ciel sur le territoire de sa commune. Il ne décolère pas que la Région lui impose.

« Je pensais que la Région, après quelques années, avait fini par comprendre qu’il y a des manières de faire en politique. Comme bourgmestre, je suis mobilisé H24 pour gérer ma commune. Il est inacceptable que par le biais de la gestion des voiries régionales, on impose des choses qu’un bourgmestre a refusées. Elke Van den Brandt a donné l’ordre à Bruxelles Mobilité de peindre ce passage pour piétons de nuit sur ma commune. Ce type de pratique est un scandale. On peut avoir des vues différentes et elle a peut-être des moyens techniques de prendre des initiatives sur mon territoire, mais le minimum est d’avoir l’élégance d’en parler préalablement ! La méthode me laisse pantois, d’autant plus venant de personnes qui se prétendent les chantres de la concertation. Voilà comment on gère Bruxelles aujourd’hui », s’insurge Benoît Cerexhe.