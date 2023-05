La Banda de Dottignies en route pour le Festival de Bandas dans le Sud de la France: «C’est un peu notre Ligue des Champions, on va jouer devant un public qui ne vient que pour ça!»

C’est une très belle opportunité pour la fanfare de l’entité ! « Le Festival de Condom, c’est un peu comme la Champion’s League dans le domaine. En étant petit et de la région, on est invité à ce grand événement. C’est le plus gros festival du genre », sourient Damien Daene et Frédéric Balcaen, président et vice-président de la Banda de Dottignies. « Ce sont les 50 ans du concours, ça risque d’être un bel événement ! Pour une Banda, c’est un passage obligatoire. On va jouer devant un public qui ne vient que pour ça ! »