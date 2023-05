Un vol dans une maison datant de près d’un an élucidé à Liège: Johanna a été identifiée grâce, notamment, à… un mégot de cigarette!

On apprend cependant ce vendredi que l’un de ceux-ci a pu être interpellé plus de huit mois après les faits. En effet, les enquêteurs avaient découvert, sur place, des documents au nom d’une jeune femme. Et également un mégot de cigarette. Et l’analyse scientifique de celui-ci a permis de confirmer qu’il avait bien été jeté dans l’habitation par Johanna, une jeune femme de 33 ans sans domicile fixe, qui était la personne propriétaire des documents abandonnés dans le logement cambriolé.