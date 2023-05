Pierre-Yves Dermagne sur la flambée des prix de l’alimentaire en Belgique: «On surveille tout ça de très près»

Pierre-Yves Dermagne, Testachats a pointé une inflation de 20 % en moyenne, avec des hausses plus importantes sur certains produits. Comment percevez-vous ces hausses de prix ? Cela vous inquiète ?

Avec beaucoup d’attention. C’est préoccupant que les gens sortent du supermarché avec une addition qui a explosé en quelques mois. On parle des pâtes, du lait, de la farine… Des choses nécessaires. Ce n’est même plus du pouvoir d’achat. C’est du pouvoir vivre. Dès le début avec le SPF Économie, on a lancé une task force pour faire un monitoring de l’évolution des prix, notamment dans l’alimentaire chez nous. On voulait objectiver la situation, et voir s’il n’y avait pas des profiteurs de la crise. Vérifier que l’augmentation des prix était juste, et correspondait effectivement à une augmentation des prix des matières premières et de l’énergie, et qu’il n’y avait pas de tentative de s’en mettre plein les poches sur le dos de la crise. L’Observatoire des prix a réalisé cette étude et démontre qu’en 2022, les grands groupes comme Colruyt ont vu leurs marges diminuer. Donc, il n’y a pas eu de marges excessives justifiées par la volonté d’augmenter les prix et les marges. Au contraire.