Le chantier de réfection et de sécurisation de la N3 entre Amercœur et Bois-de-Breux se poursuit à Liège: des modifications de circulation prévues

Ce chantier porte sur la N3 entre le pont d’Amercoeur et le carrefour formé avec la rue de Bois-de-Breux, soit sur 5 km (rue d’Amercoeur, rue de Robermont et rue de Herve). Il vise à réfectionner les revêtements de la nationale, réhabiliter et sécuriser la traversée RAVeL et les traversées piétonnes (îlots, accès PMR) et renouveler les marquages existants pour mieux intégrer les bus et modes doux sur toutes les zones sur lesquelles cela s’avère possible.