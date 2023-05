Le président américain Joe Biden choisit l’économiste Philip Jefferson comme vice-président de la banque centrale américaine

« L’année dernière, le Sénat a confirmé le Dr Jefferson en tant que membre du Conseil des gouverneurs lors d’un vote fort et bi-partite de 91 voix contre 7 et j’attends avec impatience sa confirmation rapide en tant que vice-président », a commenté Joe Biden dans le communiqué.

Par ailleurs, la gouverneure Lisa Cook, nommée par Joe Biden et qui était la première femme afro-américaine à siéger à la Fed, devrait voir son mandat renouvelé pour une durée de 14 ans. Elle avait en effet, à son arrivée sur ce poste en mai 2022, repris le mandat de son prédécesseur, qui expire en janvier 2024.

« Le Dr Jefferson et le Dr Cook continueront d’apporter des connaissances, une expertise et une continuité précieuses à la Fed à un moment critique pour notre économie et nos familles à travers le pays », a ajouté le président américain.