Un livret funéraire d’origine inconnue a été découvert au cimetière de Cheratte-Bas

Un appel est lancé pour tenter de retrouver la famille qui est propriétaire de ce beau livret funéraire, en marbre, qui a été trouvé par les fossoyeurs dans le cimetière de Cheratte-Bas.

Il est indiqué sur une des deux pages blanches de ce livret ouvert « Les ingénieurs, employés et surveillants du siège de Cheratte à leur regretté chef mineur ». Il s’agissait donc d’un chef mineur qui a travaillé dans le charbonnage de Cheratte et dont l’ensemble du personnel a tenu à lui rendre un bel hommage avec ce livret en marbre. Les fossoyeurs ont nettoyé ce livre et ont redoré les lettres. La famille peut le récupérer. Elle peut contacter le service des Travaux de la Ville de Visé au 04/374.84.96 ou 88.