L’explosion dans un immeuble d’appartements à Düsseldorf était «une attaque ciblée», affirme la police

Plus de 30 personnes ont été blessées dans l’explosion et plusieurs d’entre elles, dont deux agents de police, sont encore entre la vie et la mort vendredi.

L’habitant d’un appartement de l’immeuble en question est à l’origine du drame. Il a volontairement mis le feu à un contenant avec des produits inflammables, qu’il a ensuite jeté en direction des secours appelés sur les lieux, selon un responsable de la police de Düsseldorf. Il s’agit, d’après les médias locaux, d’un homme de 57 ans.