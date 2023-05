L’Union Européenne souhaite un «rééquilibrage» des relations avec la Chine

« L’UE doit être plus unie si elle veut rester pertinente face à la montée de la Chine en tant que superpuissance », a déclaré Josep Borrell, haut représentant de la politique étrangère européenne. L’UE ne souhaite pas se détacher de la Chine, acteur incontournable de la politique mondiale et partenaire commercial avec lequel elle échange 2,7 milliards d’euros par jour. Les Européens souhaitent toutefois réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine dans des secteurs cruciaux et persuader Pékin d’adopter une position plus ferme à l’égard de la Russie après son invasion de l’Ukraine.

Dans la pratique, cependant, les États membres ne voient pas toujours la Chine de la même manière. Certains pays ont des intérêts économiques plus importants dans le pays que d’autres, et il existe également des différences sur le plan géopolitique. Alors que certains pays adoptent la ligne dure des États-Unis, le président français Emmanuel Macron a récemment averti que l’UE ne devait pas se laisser entraîner dans un conflit entre Pékin et Washington, par exemple au sujet de Taïwan.

« Les États membres de l’UE doivent être plus unis et agir conformément à une politique commune », a souligné M. Borrell avant le début de la réunion informelle. Le haut représentant, qui a récemment appelé à mettre fin à la « cacophonie » européenne sur la Chine, a présenté aux ministres un document de travail préconisant une « stratégie cohérente » à l’égard de Pékin.

« Nous ne sommes pas les plus grands pays du monde, mais l’UE dans son ensemble, en particulier le marché unique européen, a manifestement un pouvoir que nous ne devrions pas sous-estimer (…) et que nous devrions également utiliser avec assurance », a déclaré la ministre allemande Annalena Baerbock. Le « découplage » avec la Chine n’est pas ce qu’elle souhaite, mais elle pense que les Européens devraient tirer les leçons de l’expérience avec la Russie, à savoir que l’enchevêtrement économique ne conduit pas toujours à une plus grande sécurité. Pour M. Borrell, il est déjà clair que « nous ne pourrons pas avoir une relation normale avec la Chine si elle n’utilise pas sa forte influence sur la Russie pour mettre fin à la guerre ». Il y a même une proposition sur la table à Bruxelles pour prendre des mesures contre huit entreprises chinoises accusées de contourner les sanctions européennes et de continuer à faire transiter des produits de haute technologie de l’Europe vers la Russie. La Chine menace de prendre des contre-mesures. « Il ne s’agit pas de sanctions économiques et les mesures que nous prenons ne sont pas dirigées contre des États », a assuré M. Baerbock. M. Borrell a souligné qu’aucune décision n’avait encore été prise. C’est aux États membres qu’il incombe de prendre cette décision, et ils doivent le faire à l’unanimité. 