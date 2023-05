Georges Leekens très ému de l’annonce du Liégeois: «Axel Witsel est l’un des plus grands du foot belge»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À 34 ans, il a donc décidé de stopper son aventure noire-jaune-rouge, quelques mois après Eden Hazard, Toby Alderweireld et Simon Mignolet. « C’est une sacrée nouvelle, vous me l’apprenez », affirmait « Long couteau », visiblement très ému par cette annonce. « Je pense qu’il aurait pu encore donner un peu à la sélection mais, de l’autre côté, je le comprends. Il a fait énormément pour le football belge, où il est d’ailleurs devenu l’un des plus grands. Maintenant, comme pour Mignolet, je pense qu’il mérite de donner du temps à sa famille. Comme milieu récupérateur et relanceur, il était un homme clé, il faisait partie de la colonne vertébrale de notre sélection. Pour tout ça, je veux le remercier. »