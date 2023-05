En remportant la 7e étape du Giro, Davide Bais a décroché la première victoire de sa carrière: «C’était inattendu»

À l’approche de la ligne d’arrivée, l’écart était devenu trop important pour permettre un retour du peloton. « J’ai vu que mes compagnons d’échappée souffraient dans ma roue », a poursuivi Bais, qui dit avoir été « bien pendant toute l’étape. » Et sa fraîcheur lui a permis de faire preuve de lucidité. « Je savais que j’étais le plus rapide et j’avais encore de la vitesse. Il fallait que je joue le sprint, et j’ai bien mené mon final », a-t-il conclu.