Un nouveau parc et une crèche pour le quartier Stephenson à Schaerbeek

Le projet comprend la restructuration de la place Stephenson, la création d’un parc public le long de la voie ferrée, la construction d’équipements sportifs et la rénovation d’une ancienne brasserie pour accueillir une nouvelle crèche et des locaux pour des associations.

À Schaerbeek, le quartier Stepheson va changer de visage dans le cadre d’un contrat de quartier durable. Le périmètre englobe la place Stephenson, la place Pavillon et les anciens potagers Infrabel situés le long de la voie ferrée. Le consortium Urban Platform, Buur & Part of Swec a remporté l’appel à projet et a dévoilé à Bruzz les premières esquisses des aménagements envisagés.

Le projet se répartit en plusieurs étapes : l’acquisition des parcelles privées (les hangars en intérieur d’îlot de la rue Stephenson et la rangée de garages), la dépollution éventuelle du site après l’étude des sols, la rénovation lourde/démolition et la nouvelle construction des hangars pour y intégrer une infrastructure sportive de 1500 m² et une crèche d’environ 700 m² pour environ 32 enfants. Il faudra déplacer le Queensbury dans les nouvelles infrastructures au sein du parc, la rangée de garages et une partie du bâtiment du Queensbury seront démolis. Sans oublier l’aménagement du parc.