La semaine de Benjamin Maréchal: «J’ai rencontré Laurie et Elsie, mamans de 8 enfants» (vidéo)

La maison est calme et parfaitement rangée, comme apaisée. Laurie et Elsie viennent de rentrer d’un séjour en amoureuses sans les enfants. « D’habitude il y a tout le temps des rires et du bruit ici ». C’est une de mes premières questions d’ailleurs en rencontrant ce couple d’institutrices. Comment fait-on pour préserver un peu de sa vie de couple avec autant d’enfants ? « On se retrouve le soir et puis avec les gardes partagées, on retrouve un peu de temps ».

Sur son blog, Laurie raconte sa vie de famille. Pour préserver les enfants, elle les appelle « les nums ». S’il n’y en a que six sur la photo qu’elle nous montre, c’est parce que les deux plus grands sont souvent chez leur papa. « Il y en a sept à moi et un à ma compagne. Huit au total, de 4 à 18 ans ».