D2 | Sébastien Conte de retour «chez lui» à Jette avec La Louvière Centre: «J’ai vécu quatre superbes années là-bas» (+ infos noyau)

La phase classique du championnat de D2 ACFF s’achève ce dimanche et La Louvière Centre pourra se targuer d’une très belle saison, quoi qu’il advienne. Déjà assurés du tour final, les Verts conservent même un petit espoir de montée directe en N1… sous réserve de l’obtention de la licence, la question devant être délibérée en début de semaine prochaine. Mais il faudra d’abord, pour cela, que l’URLC l’emporte et que, dans le même temps, Namur s’incline et Tubize ne gagne pas. « Le match de dimanche, il va notamment nous permettre de nous préparer pour plus loin », lance Sébastien Conte, T1 louviérois, qui sait que les chances de voir ses deux concurrents directs chuter de concert sont minces. « Tout est possible dans cette série et on va de toute façon donner ce qu’il faut pour l’emporter. Le premier objectif est atteint, à savoir le tour final, mais ce n’est pas une finalité. Et dans tous les cas, ce serait un mauvais signal que de se relâcher dimanche et penser que ce sera facile. Il faudra respecter l’adversaire mais aussi et avant tout nos principes de jeu. »

L’adversaire, Sébastien Conte ne le connaît que trop bien puisqu’il y officiait encore comme T1 il y a quelques mois à peine, lui qui vit « à deux minutes à vélo, montre en main », du Stade Communal où son équipe se produira ce dimanche. « Jette a fait un excellent match la semaine passée, prenant un bon point à Hamoir, et est en position favorable pour un sauvetage. Il y a un nouveau coach, Michel Delph, que je connais par cœur et qui a déjà su imposer sa griffe là-bas. Lui et moi avons connu la montée de D3 en D2 la même saison avec nos clubs respectifs (NDLR : Conte avec Jette, Delph avec Ganshoren). Jette est capable d’un très beau football et joue toujours mieux contre les grosses équipes de la série. Je m’attends à un match avec beaucoup d’intensité, de qualité footballistique. Il faudra être concentré, c’est un match qui peut se jouer sur des détails. »