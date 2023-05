Le Brésil mis à l’honneur pour le Festival Divercity à Bruxelles

Cette année, le Festival Divercity se déroulera le samedi 13 mai place de la Monnaie du 12h à 18h. Cette fête de quartier à l’identité urbaine initialement créée en 2007 se réinvente. Pour cette nouvelle édition, le Brésil a été choisi comme pays mis à l’honneur notamment avec la présence du groupe Forrò Pau Xeroso.

Des concerts variés se succéderont tout l’après-midi aux alentours du village associatif. « Divercity, c’est notre rendez-vous annuel pour exprimer et célébrer la multiculturalité bruxelloise, forte de plus de 183 nationalités et d’au moins autant de communautés », déclare Lydia Mutyebele (PS), échevine de l’Égalité des chances. « Un rendez-vous à ne pas manquer car il nous rassemble autour de nos origines et de nos différences. Ce sont elles qui font pour une bonne par la spécificité et la richesse de Bruxelles… La ville la plus cosmopolite du monde après Dubaï ! »