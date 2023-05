Revivez les moments forts de la 7e étape du Giro en vidéo: journée calme et rassurante pour Remco Evenepoel, première victoire pour David Bais

Les meilleurs moments de l’étape du jour du Tour d’Italie, en vidéo, c’est sur notre site. Place à la 7ème étape, avec une étape reliant Capua et le San Grasso. Et c’est l’Italien Davide Bais qui s’est imposé ce vendredi. Le coureur italien de l’équipe EOLO-Kometa a triomphé devant le Tchèque Karel Vacek (Team Corratec-Selle Italia) et un autre Italien, Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), après une échappée de plus de 200 kilomètres.

Dans un sprint à trois au sommet du Gran Sasso d’Italia, Davide Bais a réussi à faire la différence dans les 200 derniers mètres. Il a laissé ses compagnons d’échappée dans son sillage pour aller remporter la première victoire de sa carrière. Les favoris sont arrivés groupés plusieurs minutes plus tard, Remco Evenepoel en tête. Après une journée passée bien au chaud dans le peloton, le jeune Belge a décidé de disputer le sprint pour la quatrième place et a réussi à terminer au pied du podium.