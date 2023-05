Avec 30 cents par livre pour 3 semaines, la bibliothèque de Braine-le-Comte double ses tarifs

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Fin mars de cette année, le conseil communal de Braine-le-Comte a décidé de revoir le règlement et les tarifs pratiqués à la bibliothèque communale. Certains en ont avalé de travers : la location de livre a doublé, de 0,15 € à 0,30 €. Et l’amende de retard a quadruplé, de 0,10 € à 0,40 € par semaine et par livre de retard. Ce qui n’est pas le plus cher dans la région.