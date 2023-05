Remco Evenepoel attend tranquillement son heure sur le Giro

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les organisateurs proposent un tracé, les coureurs en disposent selon leur humeur. La formule, éculée, est valable pour toutes les courses cyclistes, en particulier dans les épreuves de trois semaines durant lesquelles le peloton s’impose, presque sur base d’un accord tacite, la sortie du drapeau blanc. On ne s’attaque pas, on laisse filer les échappés pour qu’ils s’écharpent dans l’obtention du bouquet final et basta !

Le spectateur attendait à grand coup de frais, là-haut, posé sur les murs de neige, la magie d’une grande explication. Il ne vit rien, sinon des coureurs avec un sourire large jusqu’aux oreilles, même à cinq bornes du sommet du Gran Sasso, parfaitement ignoré par les ténors de ce Giro. Une gifle adressée au dessinateur de la course car, globalement, le terrain se prêtait à une offensive en règle, à des bouleversements au classement général mais le premier col pointé au-dessus des 2.000 mètres s’est grimpé en peloton, comme en stage, avec l’espoir d’en finir sans un refroidissement, tranquille.