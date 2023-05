Guerre en Ukraine: un accord sur la protection de la centrale nucléaire de Zaporijia semble en vue

M. Grossi s’efforce depuis des mois de parvenir à des accords visant à garantir la sécurité autour de la centrale nucléaire, la plus grande d’Europe. Il espère ainsi éviter une catastrophe nucléaire. Les bombardements ont provoqué à plusieurs reprises l’arrêt complet de l’alimentation électrique externe de la centrale, pourtant nécessaire au refroidissement des réacteurs.

La centrale, située dans le sud de l’Ukraine, a été prise par les troupes russes il y a plus d’un an, au début de l’invasion russe. Des combats se déroulent toujours dans la région. Selon les diplomates, le chef de l’AIEA proposera des points de départ pour la protection de la centrale nucléaire, par exemple l’interdiction des tirs d’obus en provenance et à destination du site nucléaire.