«J’étais au magasin et j’ai dû y laisser mon caddie rempli à la caisse car impossible de payer avec une carte»: gros soucis pour des clients BNP Paribas Fortis, «un certain nombre de nos services ne seront pas disponibles pour une durée indéterminée»

Pascal, de Slins, nous a contactés via notre bouton Alertez-nous ce vendredi soir. « Gros bug chez BNP, plus possible d’avoir accès à son argent, impossible de retirer, impossible de faire un virement et impossible de payer par carte sous prétexte d’un solde insuffisant … Que se passe-t-il ? J’étais au magasin et j’ai dû y laisser mon caddie rempli à la caisse car impossible de payer avec une carte BNP », nous écrit-il.

Visiblement donc, les services de BNP Paribas Fortis semblent connaitre quelques soucis chez certains clients, comme la banque l’a confirmé à nos confrères de RTL info. « En raison d'un problème technique imprévu, un certain nombre de nos services ne seront pas disponibles pour une durée indéterminée. Nous comprenons à quel point cela peut être gênant pour nos clients, et nous nous excusons sincèrement pour les désagréments causés. Nous travaillons activement pour résoudre ce problème et rétablir l'accès à tous les services dès que possible. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de nouvelles informations concernant la résolution de ce problème. En attendant, nous remercions nos clients pour leur patience et de leur compréhension », a réagi BNP Paribas Fortis, sans donner plus de détails.