Le parquet ouvre une enquête après une collision entreun train et une voiture à Bilzen

Le parquet du Limbourg a ouvert une enquête après la collision entre un train et une voiture survenue jeudi après-midi vers 15h15 sur un passage à niveau à Bilzen. La conductrice, âgée d’une soixantaine d’années, n’a été que légèrement blessée. Des images prises par un ouvrier présent sur les lieux au moment de l’accident et montrant non seulement l’automobiliste mais également l’intéressé la mettant en garde ont par ailleurs fait leur apparition vendredi sur les réseaux sociaux.

de videos

Des travaux étaient en cours de réalisation sur le passage à niveau et des barrières nadar avaient été disposées afin d’en barrer l’accès. La conductrice s’est néanmoins avancée avec son véhicule et entendait poursuivre son chemin après avoir déplacé les barrières qui se trouvaient de l’autre côté du chantier et ce malgré les mises en garde de l’ouvrier. Le signal sonore entraînant la fermeture du passage à niveau s’est alors déclenché dans l’intervalle.