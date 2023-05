Enfin un temps printanier dans les prochains jours? Pas si vite… voici les prévisions météo de Luc Trullemans

Le mauvais temps va se concentrer ce week-end sur la France, les Alpes, l’ouest des Balkans et une grande partie de l’Italie. La dépression qui en est l’origine, se développera ce dimanche d’avantage sur le nord de l’Italie en nous envoyant sur son côté nord un air continental en provenance du nord de l’Allemagne et de la Pologne où les températures frôlent des valeurs entre 20 et 24º.

Il fera plus doux avec des maximales remontant entre 21 et 23º en plaine, entre 19 et 21º à la mer et entre 15 et 19º en Ardenne.

Le vent soufflera du nord à nord-est avec des pointes de 30 à 50 km/h mais sous les plus fortes averses ou les orages elles pourront atteindre 65 à 85 km/h.

La nuit suivante sera plus calme et étoilée avec des minimales de 9 à 14º en plaine et entre 1 et 9º en Ardenne.

Dimanche :

Le courant de nord à nord-est maintiendra un temps agréable et bien ensoleillé en matinée avec de nouveaux bourgeonnements de cumulus dans le courant de la journée mais sans déclenchements d’averses.

Il pourrait toutefois faire nettement plus nuageux du coté de la mer où le vent du nord maintiendra la température entre 10 et 15º tandis qu’ailleurs on pourra encore profiter de la douceur avec des maximales entre 16 et 20º au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 20 et 23º en plaine.

Lundi :

Comme la dépression italienne se déplacera vers la Pologne, le courant chez nous aura tendance à plus virer vers le nord et le nord-ouest entraînant sur notre pays l’air plus frais et plus humide présent sur la Mer du nord.

Des nuages bas recouvriront en matinée l’ouest du pays mais se disloqueront quelque peu dans l’intérieur du pays en donnant toutefois quelques bonnes averses par endroits.

Nous perdrons déjà quelques degrés, les maximales revenant entre 13 et 18º.

Mardi :

Un front froid traversera le pays du nord vers le sud en donnant encore quelques pluies ou averses tout en étant précédé le matin par des éclaircies sur le sud-est et suivi l’après-midi par un ciel plus variable et des éclaircies sur le nord-ouest du pays.

Le vent du nord à nord-est se fera également bien ressentir avec des pointes de 45 à 65 km/h et les températures bloqueront l’après-midi entre 10 et 16º.

Mercredi :

L anticyclone qui arrivera sur les îles britanniques maintiendra le flux frais de nord à nord-est sur son flanc oriental mais aura tendance à assécher progressivement l’atmosphère avec l’arrivée de périodes ensoleillées à partir des Pays-bas. Les températures resteront toutefois bien basses pour la saison avec les même valeurs que la veille.

A noter également la persistance du vent qui soufflera désagréablement avec des pointes de 50 à 70 km/h.

Evolution pour la fin de semaine et le week-end suivant :

La zone anticyclonique se déplacera des îles britanniques vers la Mer du nord et ensuite la Scandinavie ce qui entraînera sur nos régions un air continental de plus en plus sec avec beaucoup de soleil mais des températures diurnes qui resteront d’abord encore entre 12 et 19º mais qui remonteront pendant le week-end entre 14 et 21º.

Tendance probable pour la période allant du 22 au 25 mai :

Il continuera à faire doux pour la saison avec des maximales de 16 à 20º en Ardenne et au littoral et entre 20 et 23º en régions de plaine.