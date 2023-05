Le président turc Recep Tayyip Erdogan rassemble sa base et évoque le «prix à payer» en cas de défaite aux prochaines élections

C’est dans un quartier historiquement conservateur d’Istanbul que le chef d’État, enfant de la ville au pouvoir depuis vingt ans, s’est d’abord adressé dans l’après-midi à ses électeurs avant d’inaugurer une mosquée, une énième après les milliers déjà érigées pendant son règne.

L’opposition avance en front uni mue par « la vengeance et l’avidité », a lancé le tribun devant des milliers de sympathisants inconditionnels et autant de drapeaux rouges. Et d’ajouter : « N’oubliez pas, vous pourriez avoir à payer un lourd prix si nous perdons ».