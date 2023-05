La déforestation en Amazonie brésilienne a diminué de 68% en avril

Quatre mois après l’arrivée au pouvoir de Luiz Inacio Lula da Silva, qui avait promis de mettre fin à la déforestation dans la plus grande forêt tropicale du monde d’ici 2030, quelque 328 kilomètres carrés de forêt ont été détruits, selon les données satellitaires de l’Institut national de recherche spatiale (INPE). Il s’agit d’une réduction drastique de 68 % par rapport aux 1 026 kilomètres carrés de déforestation en avril 2022, la dernière année de la présidence de Jair Bolsonaro (extrême droite).

Il s’agit de la plus forte baisse de l’année, après une diminution de 61 % de la superficie déboisée en janvier par rapport à l’année précédente. En février (+61 %) et en mars (+14 %), la déforestation a été plus importante que l’année précédente.