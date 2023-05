La statue d’un esclave au Palais de Justice à Bruxelles sous le feu des critiques: «L’ignoble statue doit être retirée»

Près de la sortie du Palais de Justice à Bruxelles, une statue fait l’objet de critiques. Un homme noir aux pieds enchaînés protège son fils de deux chiens. Il s’agit d’esclaves en fuite, une oeuvre sculptée par Louis Samain à la fin du 19e siècle.

La statue et le lieu où elle est exposée choquent le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations (CMCLD). Ce dernier a interpellé par courrier le 27 mars 2023 Mathieu Michel (MR), secrétaire d’État en charge de la Régie des bâtiments à ce sujet. « Par cette lettre (restée sans réponse), nous remettions en question la présence d’une telle statue dans un espace public en raison de la violence que celle-ci véhicule : la représentation d’un homme Noir avec son enfant, chaînes aux pieds et dévoré par un chien ne peut être un élément de décor laissant indifférent. En laissant trôner à l’intérieur du Palais de Justice pareille statue, quel message l’institution judiciaire entend-elle envoyer aux citoyens en général et aux personnes Noires en particulier, qui y viennent pour chercher justice et respect de leurs droits ? Comment pourrait-elle se prévaloir de l’impartialité indispensable à la justice lorsqu’elle semble cautionner une scène qui, justement, bafoue les droits humains ? », écrit le collectif. « Pareille représentation au sein du Palais de Justice empêche difficilement de ne pas se questionner sur le bon respect de l’impartialité et de la présomption d’innocence par la justice vu le message de cette œuvre contraire au principe de liberté. »