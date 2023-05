Thierry Neuville troisième du rallye du Portugal après la première journée, Kalle Rovanperä en tête

L’après-midi commençait par une crevaison pour l’Estonien Ott Tänak (M-Sport/Ford), leader après la boucle matinale, dans l’ES 4 (Lousa 2, 12,03 km). L’Espagnol Dani Sordo (Hyundai) s’emparait de la tête, alors que le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) réalisait le scratch. Dans la spéciale suivante (Gois 2, 19,33 km), Kalle Rovanperä (Toyota) se montrait le plus rapide et prenait la première place au classement. Le champion du monde récidivait dans l’ES 6 (Arganil 2, 18,72 km). Après ces trois spéciales, qu’il concluait avec les cinquième, deuxième et quatrième temps, Neuville occupait la troisième position, une place de mieux qu’au matin. Le Saint-Vithois reculait au cinquième rang après une cinquième place dans l’ES 7 de 18,15 km à Mortagua, où Lappi signait le scratch.

La super spéciale de Figueira da Foz (2,94 km) voyait Sordo se montrer le plus rapide et Neuville signer le troisième temps. Le Belge en profitait pour remonter au troisième rang du général, à 26 secondes de Rovanperä. Sordo pointe en deuxième position à 10.8.