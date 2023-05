Philippe Albert revient sur la carrière internationale d’Axel Witsel: «Si Hazard, De Bruyne et Lukaku ont pu briller, c’est grâce à lui»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1. « Respecter sa décision »

« Est-ce une surprise ? En partie. Je dirais que c’est toujours dommage quand un joueur comme Axel Witsel arrête la sélection. Après Eden Hazard, Simon Mignolet, Toby Alderweireld, il est le quatrième… et évidemment pas le dernier. D’autres retraites internationales vont tomber dans un futur assez proche.

Tous les footballeurs deviennent professionnels très tôt désormais. À 16-17 ans ! Et ce métier est très usant physiquement et mentalement. À 45-50 ans, ils le sentiront dans leurs articulations. Bien sûr, ils sont très bien payés mais si c’était facile, tout le monde serait joueur pro. Ceux qui font ce boulot sont des compétiteurs-nés, nourris d’ambitions. Donc quand ils disent stop c’est qu’ils ont leurs raisons, peu importe leur nature. À nous de les respecter. Je l’ai croisé lors de ces onze dernières années en suivant les matches de la Belgique et, humainement, c’est quelqu’un de poli et correct. »