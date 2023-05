Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Décrié par les uns, encensé par les autres, Romelu Lukaku n’a pas toujours fait l’unanimité. Ses détracteurs remettent souvent en cause ses qualités techniques ou sa forme physique. Pourtant, une chose est sûre, l’actuel attaquant de l’Inter de Milan est un buteur hors pair et il a déjà marqué le football belge et européen de son empreinte. Ce samedi, il fête ses 30 ans. Pour l’occasion, retour en 30 chiffres sur la carrière de celui que l’on surnomme Big Rom.

72

C’est le nombre de buts inscrits par Romelu Lukaku sous le maillot de l’équipe national belge. Il est le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique, devant Eden Hazard (33 buts).

333,36

En millions d’euros, c’est le montant des transferts cumulés, généré par Lukaku en 7 transactions. Il est le joueur le plus cher du monde en termes de transferts cumulés devant Neymar (310 millions).

de videos

16

C’est l’âge auquel il a joué son premier match professionnel, avec Anderlecht. Il avait exactement 16 ans et 11 jours. Cela remonte au 24 mai 2009. Ce soir-là, il monte à la 65e minute du test-match entre Anderlecht et le Standard qui se solde par une victoire 1-0 des Rouches.