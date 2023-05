Loonkiito était considéré comme l’un voire le plus vieux des lions sauvages au monde: il a été tué par des hommes…

Il était considéré comme l’un des plus vieux lions sauvages du monde. Mais depuis mercredi soir, Loonkiito n’est plus. Alors qu’il tentait de se nourrir dans le village d’Olkelunyiet, au Kenya, l’animal a été tué par des éleveurs qui voulaient protéger leur bétail.

L’association Lion Guardians lui rend hommage : « Il était un symbole de résilience et de coexistence. Nous, chez Lion Guardians, nous nous sentons privilégiés d’avoir témoigné de sa vie et de son héritage. Dans les semaines et les mois qui suivent, nous espérons partager avec le monde l’extraordinaire histoire de la vie de Loonkiito ».