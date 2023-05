Pas d’électricité, de GSM ni d’eau chaude: ils vivront pendant trois jours dans un véritable village médiéval au Château des Comtes de Mouscron

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis 10 ans, le centre culturel, les Guides Touristiques de Mouscron et le théâtre du Lointain proposent aux 4e primaires de plonger dans l’univers « Moyen-Âge et Merveilleux ». Une journée en compagnie de spécialistes du Moyen-Âge, en costumes d’époque et accompagnés d’objets anciens, pour répondre à toutes les questions des enfants. Une expérience si enrichissante que cette année le Centre Culturel de Mouscron souhaite en faire profiter tout le monde.