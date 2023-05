Grand Prix cycliste de La Rotonde à Béclers: des perturbations à prévoir

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

********* ************ ** ************* **** ******** ** ****** ** *** ** ****** *** *** **** ** ******** ** ** ******* ** ******* **** *** **** ********* ************ ** ****************** ** ***** **************** ***************** ** **************** ****************** ** **** **************** ***************** ** ******************* ** ********** ******** ***** ** *** ** ********* ** ** *** ** ***** ********

Lire aussi «Les Traîtres»: Jean-Luc Crucke refuse de participer à la troisième saison du jeu de RTL-TVI, «je ne veux pas aller ‘faire le clown’» La circulation sera interdite dans le sens contraire de la course. Le sens de la course est le suivant rue du Petit Chemin vers la rue Relambu / rue de Melles / rue Saucelle. Ainsi, il ne sera pas possible d’emprunter la rue de Thimougies en direction de Thimougies, mais il sera possible de la descendre en direction de Béclers.

**** ** **** ** ** ******* ** * **** ***** ** ******** **** ********** *** ** *** ** **** *****

** ************ **** ** **** ** ** ******* **** ********** ********** ** ** ****** ****** *** ** ****** ******** ** *** ********** *** *********** *************** ******** ** ********* ** **** ***** ********** ** ******* ** **** ******** *** *** ****************

** **** ** ****** ** ********** ******** *** ************** *** **** ******** ****** **** **** ** ********** *** ****** ******** ** ** *** ************ ** ************* **** ****** *** ********* ** ******** **** ****** *** ********* *** ************* ****** ** ****** *********** ** ******* ** ****** *** *********** ******** *** *** ***********