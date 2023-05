«Mask Singer»: deux célébrités démasquées et une arrivée remarquée

Le cinquième épisode de l’émission de TF1 a permis de découvrir qui se cachait sous les costumes de la Sorcière et de l’Alien. Un nouveau personnage a également fait son apparition.

Ils n’étaient déjà plus que six célébrités à se cacher ce vendredi 12 mai dans « Mask Singer » sur TF1. Depuis cinq semaines, les enquêteurs et le public continuent de se demander qui se trouve sous les costumes incroyables de l’émission. Si certains personnages commencent à dévoiler leurs personnalités, d’autres ne semblent pas prêt à se révéler.

Pour ajouter un petit peu de mordant à l’émission de ce vendredi, un nouveau personnage, la Plante carnivore, a fait son entrée dans le jeu. Pour intégrer la compétition, elle devait d’abord réussir à éliminer deux autres candidats. Un défi remporté par la Plante carnivore qui a provoqué l’élimination de l’Alien et de la Sorcière. Les deux personnalités ont dès lors dû retirer leur masque.