Mauvaise nouvelle pour les clients LIDL: le supermarché fait une annonce qui ne va pas plaire à tout le monde à Liège et Namur!

Au début d’année, Lidl annonçait, après Carrefour et Delhaize, qu’il allait progressivement supprimer ses brochures publicitaires dans les grandes villes pour investir davantage dans le numérique. « Les habitants des grandes villes sont plus connectés et placent plus souvent des autocollants ’pas de publicité’ sur leur boîte aux lettres. Ceci vous fait déjà perdre une partie de votre couverture », indiquait le discounter à Gondola.

Lire aussi Aldi, Colruyt, Lidl, Delhaize...: les clients pensent faire de bonnes affaires mais..., «ils ont augmenté le prix de plus de produits qu’ils n’en ont réduit»

Lidl avait déjà réduit la distribution de ces folders papiers à Bruxelles, Gand et Anvers. D’autres grandes villes devaient suivre. Ça sera désormais chose faite, et ce dès la semaine prochaine.