Natalie Portman ne garde pas que de bons souvenirs de son premier rôle: «Il contient des aspects très malaisants» L’actrice s’est fait connaître alors qu’elle n’avait que 13 ans dans une superproduction française. Presque 30 ans plus tard, elle revient sur les rapports compliqués qu’elle entretient avec le film. Natalie Portman s’est fait connaître grâce à son rôle de Mathilda dans le film «Léon» de Luc Besson en 1994 - Photonews

Par A.Sch. (D.R.)

Sorti en 1994, le film « Léon » de Luc Besson mettait en scène un Jean Reno au sommet de sa gloire et la toute jeune Natalie Portman, 13 ans à l’époque. Si le film lui a ouvert les portes d’Hollywood, il a également été la source de beaucoup de complications pour la jeune actrice. de videos Dans un entretien au Hollywood Reporter, elle s’est exprimée sur le rapport « compliqué » qu’elle garde avec ce rôle. « C’est un film qui est toujours apprécié » explique-t-elle. « Les gens viennent m’en parler bien plus que de n’importe quel autre film que j’ai fait, et il m’a donné ma carrière, mais c’est certain que lorsque vous le regardez maintenant, il contient définitivement des éléments malaisants. C’est le moins qu’on puisse dire. Donc oui, c’est compliqué pour moi d’en parler. »

Car si dans la version américaine, les personnages de Léon et Mathilda entretiennent une relation de père et fille, la version internationale est, elle, plus explicite. L’adolescente de 13 ans chante, par exemple, « Like a Virgin » de Madonna à Jean Reno, qui en avait 45 à l’époque. Une sexualisation d’une très jeune adolescente qui soulève des questions, surtout depuis les accusations d’agressions sexuelles dont Luc Besson fait l’objet.

Lire aussi Luc Besson accusé de viol: décision en appel le 24 mai sur le non-lieu des faits Interrogée sur ce sujet, Natalie Portman a expliqué ne pas vouloir se prononcer. « Je ne sais vraiment pas. J’étais une enfant. Mais je ne veux rien dire qui puisse invalider l’expérience d’autres personnes. »