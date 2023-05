Le nouveau magasin Action du parc commercial les Dauphins, à Mouscron, a ouvert ses portes au rez-de-chaussée: «C’est plus accessible et plus lumineux»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec le supermarché Delhaize – hors période de crise – il s’agit d’une des deux enseignes qui attirent le plus de monde du côté du parc commercial Les Dauphins, à l’entrée de Mouscron. Précédemment installé au premier étage du site, dont on sait que les tapis roulants et ascenseurs ne sont pas toujours en état de marche, Action est descendu d’un étage en compagnie de son voisin, Kruidvat.