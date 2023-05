Rallye du Portugal: Thierry Neuville recule à la 4e place à la mi-journée, Kalle Rovanperä creuse l’écart

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) a reculé d’une place après les trois premières spéciales de la 2e étape du Rallye du Portugal, 5e des 13 épreuves du championnat du monde WRC, samedi matin. Notre compatriote occupe la 4e place à 57.9 secondes du Finlandais Kalle Rovenperä (Toyota GR Yaris Rally1), champion du monde en titre et lauréat du rallye en 2022.

Neuville était troisième vendredi soir après les huit spéciales de la première étape à 26 secondes de Rovanperä. Samedi, le Finlandais a frappé fort dans les spéciales 9 et 10. Le Saint-Vithois s’y est classé 4e, concédant successivement 15 et 11.2 secondes pour se retrouver à 52.2 secondes. Il a limité la perte à 5.7 secondes dans le dernier secteur chronométré avant le break de midi, remporté lui aussi par le tenant du titre.

«Nous avons essayé de pousser. Nous avons parfois mieux réussi que d’autres. Nous avons fait quelques ajustements avant la 3e spéciale, ce qui a amélioré les sensations. Mais l’arrière de la voiture reste imprévisible et je dois donc rester prudent», a confié Neuville.

Le Français Pierre-Louis Loubet, épaulé par Nicolas Gilsoul, sur Ford Puma Rally1, qui occupait la 5e place a été contraint à l’abandon dans l’ES10, la deuxième du jour.

Grégoire Munster (Ford Fiesta MKII) est reparti après son abandon de vendredi matin. Il ne lui reste plus qu’à acquérir de l’expérience sur les pistes en terre et à prendre le reste de la course comme une longue séance d’essais.

Quatre autres spéciales (les trois premières identiques à celles du matin plus une super spéciale) sont prévues dans l’après-midi. Les quatre dernières spéciales dont la Power stage se courront dimanche.

Au classement du championnat, le Britannique Elfyn Evans (Toyota), contraint à l’abandon vendredi, et le Français Sébastien Ogier (Toyota), absent au Portugal, partagent la première place avec 69 points devant Rovanperä (68). L’Estonien Ott Tänak (Ford) est 4e (65) et Neuville 5e (58).