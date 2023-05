Le contrôle de police tourne mal à Courtrai: le conducteur d’une BMW tente de s’échapper et finit sa course dans un salon de coiffure, les forces de l’ordre l’interpellent violemment!

Une arrestation violente et spectaculaire a eu lieu ce samedi matin à Courtrai. À la suite d’un contrôle routier, le conducteur d’une BMW a refusé de descendre de son véhicule et a tenté de prendre la fuite. Sa course s’est arrêtée dans un salon de coiffure, écrit HNB.

Quatre policiers ont alors encerclé le véhicule et forcé l’automobiliste à se rendre. Les agents ont dû briser sa fenêtre afin de l’interpeller.