Un homme retrouvé mort, égorgé, à Gilly: «La victime n’a pu faire aucune déclaration avant de s’écrouler mortellement!»

La police de Charleroi et la police judiciaire fédérale de Charleroi sont intervenues. - J.C.

Ce samedi matin, la police de Charleroi a établi un périmètre de sécurité autour d’une habitation, rue des Bouillons à Gilly. Aux alentours de 11h35, une bâche blanche était toujours installée, ainsi que des scellés de police. Mais quelques minutes plus tard, les services de police ont replié la bâche blanche. Des faits graves s’y sont produits.

Un riverain âgé de 52 ans est décédé dans de sombres circonstances. Le parquet de Charleroi nous confirme qu’il a été retrouvé égorgé, mais n’a pour le moment pas d’autres informations. « La victime est née en 1970, et n’a pu faire aucune déclaration avant de s’effondrer mortellement », nous assure Sandrine Vairon, procureur de division au parquet de Charleroi. « Il a sonné à la maison voisine et s’est écroulé directement… »

Lire aussi La virée d’Alessio et Lyas en Ferrari tourne au drame à Marcinelle: ce que l'on sait sur les circonstances du terrible accident...

Ce samedi matin, nous sommes allés sur place. La police de Charleroi et la police judiciaire fédérale (PJF) de Charleroi s’y trouvaient toujours. Avant leur départ, les policiers carolos ont nettoyé la cour de la maison. Des traces de sang étaient visibles. Sa voisine directe, qui a donné l’alerte, n’a pas souhaité s’exprimer. Encore sous le choc, elle nous confie : « Je l’ai vu de ma chambre et j’ai appelé les secours. » Elle et ses enfants sont très choqués…