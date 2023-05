Discrimination à l’emploi à Bruxelles: Actiris a reçu 14 signalements liés à la grossesse depuis 2018

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le monde du travail reste encore très inégalitaire pour les femmes. La maternité les handicape toujours.

« En 2018, Actiris avait indiqué que plus d’un signalement sur trois émanant d’une femme, auprès de son service diversité, concernait une discrimination liée à la grossesse », a rappelé la députée Leila Agic (PS) en commission en mai avant d’interroger Bernard Clerfayt (DéFI), ministre de l’Emploi, sur la lutte contre les discriminations faites aux femmes enceintes. « La Région doit rester attentive au problème, même si elle n’est pas compétente pour ce qu’il se passe après l’embauche. Elle doit participer aux campagnes de sensibilisation. Énormément de femmes n’osent annoncer qu’elles sont enceintes avant trois mois de grossesse. Parfois, l’employeur s’en rend compte et elles n’ont aucune preuve qu’ils les discriminent. Ces femmes n’ont alors plus d’autre choix que de s’adresser à Actiris et le problème revient à la Région. Tout est lié, dans ce type de dossier.