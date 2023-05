Rutten cartonne au Forum de Liège: tout bénéfice pour une mission humanitaire au Maroc

On connaissait ses blagues truculentes racontées avec son formidable accent de Lîdje, qui nous fait rire aux larmes. Ici, avec un tout nouveau one man show, Renaud se met à nu dévoilant l’homme qui se cache derrière le comédien. Un regard sur la vie d’un autre Rutten.

Une heure et demie de spectacle pour raconter sa vie truffée d’anecdotes et d’expériences. Un menuet comme musique de fond pour lancer Rutten, c’est déjà surprenant. On a déjà envie de lui dire « Bien joué fi ! ». Il entre en scène en terrain conquis… « Merci d’être là, pourtant vous vous êtes fait chi*** à parquer à Liège ». Et ce sera ainsi du début à la fin entre truculence et insolence, parfois à la limite du politiquement correct alors qu’une voix venant des coulisses envoie épisodiquement un gros renvoi ou une espèce de brame pour le rappeler à l’ordre…