Un bras de fer oppose Theux à un Spadois pour la vente d’un terrain de 2.500 m²

Ce n’est pas toujours facile de s’accorder sur une vente. C’est encore moins facile quand il est question d’utilité publique et qu’on est une institution publique. À Theux, pas loin du village de Becco, il y a un terrain. Il est pour l’instant recouvert d’herbes n’a rien de très spécial si ce n’est quelque chose, à l’ombre d’un tilleul : un réservoir. Le réservoir en question sert à distribuer l’eau dans le coin. Vu que le terrain ne lui appartient pas et que le réservoir est d’utilité publique, la commune veut le racheter. Sauf que la commune et le propriétaire n’ont jamais pu s’entendre.