L’interview du dimanche du Pr. Steven Laureys: «Le sommeil, c’est un des meilleurs investissements»

« Je pense que ce n’est pas une bonne idée l’après-midi. La caféine va bloquer nos récepteurs adénosines qui signalent à notre corps que l’on est fatigué… Je le vois avec les personnes en burn-out, en insomnie, en dépression et aussi dans le cas de céphalées chroniques, c’est le corps qui dit : « je n’en peux plus ». Le manque de sommeil peut provoquer des accidents… j’ai moi-même eu un accident lorsque j’étais un jeune médecin assistant et que je me suis endormi au volant. Cela aurait pu me coûter la vie. N’oubliez pas de bien dormir. »

« Je comprends, mais on peut améliorer le sommeil sans nécessairement prendre des médicaments. Suivant les patients, les médecins peuvent prescrire des somnifères pendant une période vraiment limitée en accompagnement d’une psychothérapie comportementale. Trop de Belges sont devenus accros aux médicaments… d’autant plus que l’on sait que cela provoque des maladies neurologiques. À ma consultation, les patients ont aussi des troubles du sommeil à cause d’autres problèmes comme la ménopause, les ronflements, les apnées du sommeil, les problèmes articulaires… Il faut soigner le problème. »

Face aux nombreuses crises, aux pertes d’emploi, on peut comprendre que certains Belges ne dorment plus ?

« J’en discute aussi avec les politiciens. Je pense qu’il faudrait pouvoir expliquer aux jeunes comment gérer leurs émotions. Il faut investir dans le bien-être mental des jeunes à l’école. Dans ce monde de l’intelligence artificielle et du Métavers, il faut plus investir dans ce que l’ordinateur ne fait pas. Il n’a pas d'émotions, il ne perçoit pas, il ne pense pas. Il n’a pas d’éthique... »

« J’en discute aussi avec les politiciens. Je pense qu’il faudrait pouvoir expliquer aux jeunes comment gérer leurs émotions. Il faut investir dans le bien-être mental des jeunes à l’école. Dans ce monde de l’intelligence artificielle et du Métavers, il faut plus investir dans ce que l’ordinateur ne fait pas. Il n’a pas d'émotions, il ne perçoit pas, il ne pense pas. Il n’a pas d’éthique... »

« J’essaie de dire à Mathieu Ricard qu’il doit faire plus de sport. Nous passons beaucoup trop de temps devant les écrans. La méditation et le sport sont des trajectoires personnelles : vélo, natation, foot... Je prescris aussi la réduction du stress en 8 semaines grâce au «Cycle MBSR» (Réduction du Stress Basée sur la Pleine Conscience). »

« Avec l'expo WOM (World Of Mind) à Tour et Taxis, je veux continuer la sensibilisation sur le cerveau. Quand la société Tempora m'a contacté, j'étais très enthousiaste et j'ai réalisé ce projet (en français, néerlandais, anglais) avec Clara, ma fille de 23 ans qui est comédienne. Au fil de l'expo, il y a cette notion de perception, d’illusion, et surtout, on finit avec un message de tolérance : ce que tu vois, et ce que je vois, peut être différent. Cela permet de mieux vivre ensemble. »

«De plus en plus de chefs d'entreprise se rendent compte que le bien-être est essentiel»

Dans votre vie actuelle au Canada, vous vivez aussi de nouvelles expériences ?

« J’ai découvert les bains glacés à -20 et j’y vais avec les populations Abénakis. C’est très intense et cela me met aussi dans un état méditatif. Leur relation avec la nature est très intéressante...Pour eux, la planète ne nous appartient pas. C’est très beau d’un point de vue éthique. J’apprends de ces traditions qui ne sont pas écrites. Ici, je trouve important de pouvoir étudier les Amérindiens, les Inuits...J’avais déjà étudié le chamanisme avec Corine Sombrun. »

Vous travaillez aussi sur le cerveau des entrepreneurs ?

« On travaille avec les mêmes IRM, les mêmes électrodes avec des Top entrepreneurs de l’Europe et du Canada avec le HEC Liège et ici. Je ne veux pas me concentrer seulement sur les cerveaux blessés, ni les maladies neurologiques ou mentales. Je tiens à continuer à étudier aussi des gens extraordinaires, Guillaume Néry, le champion d’apnée, ou le directeur musical de la Monnaie, les astronautes, les pilotes de chasse de F16.....Cela permet de voir des fonctionnements cognitifs différents. »

Comment amener le résultat de vos recherches vers le grand public ?

"En dehors de mes livres et des publications scientifiques, je collabore aussi avec l'application Petit Bambou ou avec Colruyt. Je donne des conférences dans les entreprises parce que de plus en plus de chefs d'entreprise se rendent compte que le bien-être dans les entreprises est essentiel. »

Une bonne nouvelle pour les employés et les travailleurs?

« Les habitudes doivent évoluer. Tout le monde doit en être conscient... »

Des conseils pratiques pour votre sommeil

Le sommeil nettoie vraiment le cerveau ?

« Depuis l’identification du système glymphatique, on a compris que le cerveau fait une sorte d’auto-nettoyage la nuit en sommeil lent. Il enlève les protéines toxiques et cela nous protège contre une série de maladies neurologiques (démence, dépression, cela réduit les phénomènes d’inflammation,...). Les gens n'ont pas conscience de ce cercle vicieux : si je ne dors pas bien, j’ai des problèmes de stabilité émotionnelle... La bonne nouvelle, c’est que l’on peut changer la spirale. »

Le sommeil est notre premier médicament ?

« Il s'agit d'un bon investissement pour la consolidation de la mémoire, pour le système immunitaire...Le covid a montré que l’on fait plus d’anticorps pour un vaccin si on dort bien après...L’humeur est meilleure aussi. On est plus ronchon en dormant peu, » dit-il en riant.

Comment se préparer pour bien dormir ?

« Avoir un moment de calme. La lecture, la méditation, un bain chaud...se créer un endroit, la chambre, où l’on se sent bien. Un endroit où l’on a envie de venir se reposer. Un lieu apaisant. »

On vieillit moins vite en dormant ?

« On dit parfois, "je dors moins bien parce que je vieillis"... Mais on devrait plutôt dire que "l’on vieillit parce que l’on dort moins bien". »

Est-ce possible d’être un petit dormeur ?

« Il y a quelques personnes qui peuvent vivre en dormant 4 à 5 heurs. Il s'agit d'une minorité. C’est déterminé génétiquement, mais beaucoup de Belges sont en privation de sommeil. »

Et les enfants ? Comment les faire mieux dormir ?

« Il faut prendre le temps de leur parler de leur sommeil et d'un temps sans écran avant de se coucher. Les enfants doivent dormir de bonnes nuits parce que l’hormone de croissance qui est produite dans le cerveau est essentielle. Je le dis d’ailleurs à mes enfants. »

Que pensez-vous du concept de "santé positive" ?

« Au Canada, je peux prescrire des abonnements aux parcs nationaux pour se promener dans les parcs. C'est important. Il faut se reconnecter avec la nature. Ce n’est pas le Métavers qui va me permettre de bien vivre. »