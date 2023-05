«Eurovision 2023»: voici les cinq favoris du concours de chant le plus regardé au monde (vidéo)

Ce samedi soir, la RTBF diffusera la 67ème grande finale du concours de l’Eurovision. Parmi les 26 pays encore dans la compétition, les pronostics indiquent cinq candidats comme potentiels gagnants.

C’est assez rare pour le souligner, parmi les favoris, on retrouve deux pays faisant parties des « Big Five », ce groupe composé de la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie. Leur particularité ? Aucun d’eux ne passe par les phases éliminatoires puisqu’ils sont les plus gros contributeurs financiers du concours. La France, représentée par La Zarra, et l’Espagne, avec Blanca Paloma, ont de forte chance de finir dans le top du classement.