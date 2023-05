Trop d’appels pompiers pour des nids de guêpes ou de frelons dans les casernes du Centre: «En cette période, ce sont surtout des abeilles, on ne les détruit pas!»

Lorsqu’une petite abeille, récemment née, devient reine, elle quitte le nid. Une colonie d’abeilles ne peut en effet avoir qu’une seule reine. La nouvelle reine part donc avec une partie de la colonie, à la recherche d’un autre endroit où installer ses quartiers. Pendant environ 24 heures, la reine et ses ouvrières se posent alors sur une branche pour se reposer un peu. La reine est au cœur de l’essaim, bien protégée par ses ouvrières.

Les essaims d’abeilles envahissent nos jardins : c’est normal ! Ce samedi, les pompiers de La Louvière et aussi d’autres casernes de la zone Hainaut Centre ont reçu plusieurs appels concernant des nids ou des essaims d’abeilles accrochés à des branches, croyant avoir affaire à des guêpes ou des frelons. C’est normal : les abeilles sont en pleine période d’essaimage.

Rassurez-vous, elles ne vous feront rien… si vous n’allez pas les embêter. « Beaucoup de gens confondent abeilles, guêpes ou frelons. Et pour les guêpes et les frelons, ce n’est pas vraiment la saison », explique-t-on du côté de la caserne de La Louvière. Concernant les abeilles, les pompiers rappellent qu’il leur est interdit de les détruire et que pour les nids de guêpes, mieux vaut faire appel à un spécialiste privé. Quant aux nids de guêpes : « A 142 euros au tarif pompier, c’est moins cher chez un privé ! »