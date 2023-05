Denis, 52 ans, retrouvé égorgé à Gilly: «Je l’ai vu de ma chambre et j’ai appelé les secours»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des faits horribles se sont déroulés rue des Bouillons à Gilly. La police de Charleroi et la police judiciaire fédérale (PJF) de Charleroi sont intervenues. « Je me suis levée ce samedi vers 9 heures, et il y avait déjà un périmètre de sécurité », confie une riveraine.