Remco Evenepoel a concédé du terrain à Primoz Roglic: «C’était un jour moins bien...»

Dans ses propos liminaires au Giro, bien avant le coup d’envoi donné à Ortona, Remco Evenepoel avait plusieurs fois mentionné cette étape entre Terni et Fossombrone, une véritable classique à ses yeux. Au cours de sa minutieuse reconnaissance de la première semaine du Tour d’Italie au mois de novembre, il avait bien enregistré les raidards monstrueux du Cappucini, un petit col propre sur lui, régulièrement emprunté par les concurrents de Tirreno-Adriatico au mois de mars. Compte tenu du mutisme de ses adversaires jusque-là, et à la veille du deuxième contre-la-montre, il eut été bien surprenant que la concurrence se limite, comme la veille au Gran Sasso, à suivre le mouvement, au plus grand bonheur d’Andreas Leknessund. A l’approche de la deuxième ascension du Cappucini, sur les hauteurs de Fossombrone, alors que l’Irlandais Ben Healy, au prix d’un exploit individuel déjà exploré pendant les classiques avait déjà course gagnée, les Bora de Vlasov et les Ineos du duo Geoghegan Hart-Thomas accélérèrent nettement le rythme, au plus vif bonheur de Roglic, abandonné par ses équipiers.

Le Slovène profita de ce mouvement pour prendre le manche et pousser plus vite encore que les coureurs de Bora, rapidement éjectés alors qu’ils avaient pris l’initiative.

« Derrière, j’ai sans doute eu tort de vouloir réagir tout de suite alors que c’était beaucoup trop tôt, expliqua Remco Evenepoel, lors de sa séance de décrassage au pied du bus de sa formation Soudal-Quick Step. Car je savais qu’il se passerait quelque chose, en particulier de la part de Roglic, qui devait tenter. J’ai dit à mon équipier Cattaneo que j’avais de moins bonnes jambes, il m’a abrité le plus longtemps possible puis le coup est parti. Après avoir réagi trop vite, je me suis rassis, car je n’avais plus d’explosivité et j’ai choisi de poursuivre à mon train. 13 secondes de perdues sur 8 kilomètres d’ascension, cela ne me semble pas une catastrophe ! »

Remco Evenepoel a aussi appris de ses défaites. C’est là toute la mue de son évolution vers les sommets. Il aurait pu maugréer, faire une sale tête, ce qu’il a pu faire par le passé, il était au contraire tout sourire sur son vélo de décrassage. « Il y a parfois un mauvais jour dans une course de trois semaines, c’était le cas aujourd’hui. Je n’ai pas été le seul à exploser sur l’accélération de Roglic qui aime les côtes très raides et courtes. Cela lui correspondait. Je n’ai pas non plus voulu prendre des risques inutiles dans la descente où Lutsenko était tombé deux fois au même endroit à Tirreno. A l’heure où je vous parle, je prépare déjà le chrono de demain en évacuant l’acide lactique qui me brûle les jambes. »