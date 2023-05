La différence entre travailler et ne pas travailler doit au moins atteindre 500 euros, pour l’Open VLD: «Le modèle libéral ne peut être le modèle du hamac»

«Le modèle libéral ne peut être le modèle du hamac, mais celui des trampolines pour les gens qui peuvent et veulent sauter», a souligné samedi le député Jasper Pillen, l’un des artisans du congrès aux côtés de la présidente du Sénat, Stephanie D’Hose.

Les libéraux flamands ont débattu samedi des mesures qui permettraient de mieux récompenser le travail. La différence de 500 euros peut être atteinte de plusieurs manières, selon le vice-Premier ministre Vincent Van Quickenborne. «Nous sommes d’accord avec les jeunes Open Vld pour tout rassembler dans un instrument qui serait un crédit d’impôt lié au revenu. Il rassemblerait les avantages sociaux au niveau fédéral, régional et communal, et donc le ’job bonus’, à l’exception des allocations familiales et des suppléments pour les études», a-t-il expliqué.