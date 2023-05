Le roi Philippe fête ses 10 ans de règne par une garden-party ensoleillée avec 600 Belges

La famille royale et les convives ont profité d’une belle accalmie dans la météo maussade de ces derniers jours et c’est sous un soleil généreux que toutes et tous ont pu se promener dans le parc et admirer plusieurs performances artistiques.

Outre le Roi et la Reine, le prince Gabriel, la princesse Eléonore et le prince Emmanuel accompagnaient leurs parents. La soeur du souverain, la princesse Astrid et son époux le prince Lorenz, ainsi que son frère le prince Laurent et la princesse Claire étaient également de la fête.